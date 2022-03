Baromètre de la motivation: donnez votre avis sur la vaccination

Le groupe interuniversitaire sonde une nouvelle fois les Belges, en partenariat avec Le Soir et Sudinfo. Au programme, notamment, la perception des vaccins selon le statut vaccinal, mais aussi l’évolution du bien-être psychologique dans le contexte actuel.

Le Baromètre de la Motivation prend une nouvelle fois la température auprès des Belges, en association avec Le Soir et Sudinfo. Pour cette enquête, les chercheurs de l’UCLouvain, l’ULB, l’UGent et la KULeuven s’intéressent particulièrement aux attitudes, motivations et opinions envers la vaccination selon le statut vaccinal (nombre de doses reçues depuis le début de la campagne de vaccination).

À lire aussi Coronavirus: voici pourquoi les hospitalisations augmentent (infographie)

D’autres dimensions sont également abordées telles que l’évolution du bien-être psychologique dans le contexte actuel, la fréquence d’utilisation de différents types de médecines (conventionnelle et alternative), les conceptions personnelles sur le monde ou encore les besoins et pensées qui préoccupent la population actuellement.