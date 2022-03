Le World Padel Tour va offrir des prize money égaux aux hommes et aux femmes dans chaque tournoi

Le World Padel Tour vient d’officialiser une belle avancée dans la lutte pour l’égalité des sexes. Dorénavant, les prize money des tournois du World Padel Tour seront tout simplement identiques dans les compétitions masculines et féminines lors de chaque tournoi, à effet immédiat. Ce qui signifie qu’ils augmenteront, dans les tournois féminins, de 250 % pour les épreuves Challenger, de 178 % pour les épreuves Open et Master et de 160 % pour la finale Master.

« Cette reconnaissance promise aux ministres des sports nationaux et aux joueuses est l’aboutissement de mois de prises de conscience et de pressions pour arriver à cette égalité de prize money. Le World padel Tour évolue positivement avec le temps et améliore encore la qualité de son championnat du monde de padel. Tous les organisateurs nationaux sont ravis et d’autres bonnes nouvelles devraient encore arriver », s’est réjoui Vincent Laureyssens, directeur du Brussels Padel Open qui aura lieu le 8 mai prochain à Tour & Taxis.