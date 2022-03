Pourquoi les messages vocaux prennent le dessus sur les messages écrits

Et un jour, votre premier message vocal tombe sur l’application WhatsApp. A moins que ce ne soit sur Instagram ou sur Messenger. Puis un deuxième et un troisième et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une évidence s’impose à vous : les messageries instantanées ne sont plus seulement une suite de messages écrits, elles sont envahies par leurs équivalents vocaux.

Enfin non, précisément : les premiers ne sont pas les équivalents des seconds. C’est bien pour cela qu’ils sont validés pour certains types de communication et rejetés pour d’autres. Qu’ils sont plébiscités par certains utilisateurs et repoussés par d’autres. Ou même approuvés et détestés par les mêmes personnes mais dans des positions différentes : comme une formidable possibilité de confidence quand elles en envoient et comme un lourd fardeau d’écoute quand elles en reçoivent des trop longs.