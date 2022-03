Ses livres inspirants

Warlikowski et les livres : tout un programme ! Le metteur en scène polonais s’est construit avec la littérature, qui a inspiré tant de ses créations, au théâtre comme à l’opéra. Lorsque nous lui demandons de pointer quelques livres clés, il nous parle de Marcel Proust, de J.M. Coetzee (Elizabeth Costello), de Hanna Krall (Le Roi de cœur) et de Philippe Sands (Retour à Lemberg). Sans oublier, bien sûr, l’importance de Witold Gombrowicz, qui dans son Journal écrivait : « Être moi, me défendre contre la déformation, garder mes distances avec mes sentiments, mes pensées les plus personnelles, dans la mesure où les uns et les autres ne m’expriment pas véritablement. Telle est la première obligation morale. »