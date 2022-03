Pourquoi les hospitalisations liées au covid augmentent-elles? (vidéo) Entre le 1 et le 7 mars, 6.930 nouvelles contaminations par le covid ont été dépistées en moyenne par jour. Cette augmentation n’est toutefois pas une surprise. Voici les raisons.

Par la rédaction Publié le 11/03/2022 à 11:35 Temps de lecture: 1 min

Il n’y a pas de raison de paniquer mais il faut rester vigilant ». Voilà comment les experts contactés par Le Soir résument la situation sur le front de la guerre contre le coronavirus, guerre qui n’a pas encore totalement rejoint les livres d’histoire.

La levée de presque toutes les restrictions comme le port du masque (sauf dans les transports et lieux de soins, dont les pharmacies), le lundi 7 mars, a coïncidé avec la remontée des hospitalisations quotidiennes dans notre pays. Et ce n’est pas le seul indicateur qui repart dans le mauvais sens. « J’aurais espéré que la baisse des hospitalisations se poursuive un peu plus longtemps », confie le virologue et porte-parole interfédéral covid, Steven Van Gucht. « On constate aussi une remontée des contaminations en Flandre, dans presque toutes les provinces. Pas à Bruxelles ni en Wallonie, mais on sait que cela peut suivre avec un certain décalage .»