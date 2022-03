«Tableau Delvaux»: Somnambules

Nous, les autruches, nous les somnambules plombés par l’ignorance, l’aveuglement, mais aussi et surtout par le déni et le refus de penser l’impensable, que ce soit pour l’ex-Yougoslavie, le Rwanda, la pandémie, le réchauffement climatique et maintenant la dépendance au gaz russe, la vengeance folle de Poutine ou l’état de la démocratie…