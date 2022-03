Shane McLeod: «Les Red Lions sont le premier projet auquel je veux me consacrer»

Après la conquête de l’or olympique, l’été dernier, à Tokyo, Shane McLeod (53 ans) est retourné dans son pays natal où il s’est octroyé une année sabbatique aux côtés de sa petite famille. Il a posé ses valises en Nouvelle-Zélande, en compagnie de son épouse, Ann-Sofie et de leurs trois enfants, Koda (7 ans), Emma (5) et Mats (3). Et c’est dans la station balnéaire de Devenport située dans la banlieue d’Auckland, dans l’Île du Nord, que la petite troupe a choisi de vivre à fond cette nouvelle vie dans une maison située seulement à 300 mètres de la mer et où ils peuvent profiter pleinement de tous les sports et activités de plage. Mais l’ancien sélectionneur des Red Lions n’en oublie pas, pour autant, le hockey qui reste fondamental et essentiel dans sa vie. À un point qu’il n’aurait d’ailleurs jamais pu imaginer…