Huit Belges sur dix effectuent leurs opérations bancaires via une application (Febelfin)

Neuf personnes sur dix interrogées règlent leurs affaires financières via un ordinateur et 81% via une application bancaire, contre 71% l'année dernière. "L'application gagne donc en popularité, surtout chez les jeunes, qui l'ont même adoptée à 92%", note la fédération belge du secteur financier.

En 2021, Febelfin a constaté une augmentation d'un demi-million d'abonnements aux services de banque en ligne (par internet) en un an, à 14,7 millions. En ce qui concerne les abonnements mobiles (par smartphone), le nombre augmente de plus d'un million chaque année, pour atteindre 10,2 millions en 2021.