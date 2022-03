BNP Parisbas Fortis enregistre un résultat net de 2,6 milliards l'an dernier (2)

La banque a octroyé plus de crédits, les produits d'investissement se sont bien comportés et les dépôts ont augmenté. Des filiales comme Arval et Alpha Crédit ont aussi réalisé d'excellentes performances. Dans le même temps, les coûts ont baissé en Belgique, en partie parce que des agences ont disparu et que les effectifs ont diminué. Et les coûts du risque, tels que les provisions pour prêts problématiques après le coronavirus, ont chuté.

L'an dernier, la plus grande banque du pays a octroyé 134 milliards d'euros de crédits en Belgique.

Le nombre de clients utilisant l'application Easy Banking ou Easy Banking Web a enregistré une hausse de 100.000 utilisateurs pour un total de 2,5 millions. Cette hausse s'explique en partie à cause de la crise sanitaire qui a mené de nombreux clients vers les solutions numériques.

La banque a aussi annoncé vendredi, lors de la présentation de ses résultats annuels, l'intégration de la marque bpost à partir de 2024. Dans deux ans, les 308 employés actuels de bpost banque rejoindront donc les équipes de BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis souhaite utiliser les bureaux de poste pour les services financiers de base, précisant vouloir répondre aux besoins de certains clients qui ne sont pas friands des outils numériques et qui préfèrent maintenir les entretiens en face-à-face. Les agences de BNP Paribas Fortis (y compris Fintro) mettront, elles, davantage l'accent sur les conseils personnalisés et ceux pour les produits plus complexes.