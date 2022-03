Deutsche Bank distribue un bonus de 2,1 milliard d'euros après une année record

La manne de bonus pour l'exercice 2021 contient 2,1 milliards d'euros au total, soit 14% de plus qu'un an plus tôt, a annoncé vendredi le groupe basé à Francfort à l'occasion de la publication de son rapport annuel.

Le conseil d'administration percevra une rémunération cumulée d'environ 66,5 millions d'euros, contre 50 millions l'an dernier.