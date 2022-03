Le Ballon d’Or se réforme et s’aligne sur la saison sportive

Dès la fin de la saison 2021-2022, le Ballon d’Or récompensera le meilleur joueur de la saison sportive et non plus de l’année civile.

Le Ballon d’Or, prestigieux trophée de meilleur joueur et meilleure joueuse attribué par France Football, portera dès 2021-2022 sur la saison sportive, et non plus sur l’année civile, l’une des principales réformes destinées à le rendre « plus lisible », a annoncé le magazine vendredi.

Remis en fin d’année calendaire depuis sa création en 1956, le trophée s’alignera désormais sur la saison de football, d’août à juillet, et comportera un jury resserré, une présélection affinée et des critères d’attribution plus clairs, selon le nouveau règlement dévoilé par France Football.