F1: Esteban Ocon meilleur temps de la première session de vendredi aux essais d’avant-saison

Le pilote français a signé le meilleur chrono de la première session de vendredi aux essais d’avant-saison de Sakhir, devant Charles Leclerc et Max Verstappen.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), champion du monde, ont complété le top 3 de la session avec des chronos de 1 : 34.366 et 1 : 35.874.

La séance a été interrompue à trois reprises. Une première fois lorsque la Williams de Nicholas Latifi a pris feu en raison d’un problème de refroidissement des freins puis deux fois en raison des sorties de piste de Sebastian Vettel (Aston Martin) et Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Déjà malade jeudi, Daniel Ricciardo ne roulera pas non plus vendredi. L’Australien a été remplacé par son équipier chez McLaren, Lando Norris. Le Britannique a d’ailleurs connu une matinée compliquée avec des problèmes de refroidissement de disques et n’a pu boucler que 29 tours.

Seulement neuvième avec la Mercedes W13, George Russell a empilé 67 tours, soit le plus haut total de la session.

Les essais d’avant-saison de Sakhir sont les derniers organisés avant le début du championnat du monde dont le coup d’envoi sera donné le 20 mars sur ce même circuit. Les essais au Bahreïn se poursuivront vendredi et samedi.