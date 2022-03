Standard: Merveille Bokadi devrait être capitaine dimanche contre Seraing

Mis à part Dussenne et Laifis, Luka Elsner devrait pouvoir compter sur l’entièreté de son effectif.

« Il devrait reprendre avec le groupe en début ou en milieu de semaine prochaine », dit le T1 du Standard, qui devrait récupérer Renaud Emond. « Il s’entraîne plus ou moins normalement. J’ai bon espoir qu’il puisse être là ».

Luka Elsner devrait compter sur toutes ses forces vives lors du derby de dimanche face au RFC Seraing. À l’exception toutefois de Noë Dussenne, qui est suspendu, et de Kostas Laifis, qui continue sa revalidation après sa déchirure au quadriceps.

Malade à Charleroi, Selim Amallah devrait être fidèle au poste, même s’il ne débutera probablement pas la rencontre. « Il a été victime d’une angine et a pas mal souffert cette semaine. Il a recommencé à courir jeudi et a ce vendredi participé à la séance. On prendra une décision samedi ».