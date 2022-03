Derby Standard-Seraing: Ils ont joué dans les deux clubs Ce dimanche, Seraing se déplace à Sclessin pour la première fois depuis 1996, l’occasion de revenir sur les joueurs ayant évolué dans les deux clubs liégeois. Portraits.

Publié le 11/03/2022

26 ans. Cela fait plus d’un quart de siècle que les Métallos n’ont plus traversé la Meuse pour affronter leur voisin, le Standard de Liège. À l’époque, les Rouches s’étaient largement imposés sur le score de 3-0. Ce week-end, ils retrouvent donc Sclessin avec l’espoir de vaincre pour la première fois de son histoire, le club de Bruno Venanzi. Retour sur les joueurs phares qui ont partagé les deux vestiaires. Michaël Goossens L’ancien international belge débute sa carrière professionnelle en 1989 sous les couleurs Du RFC Seraing. S’il ne joue que 6 petits matchs cette saison, il inscrit tout de même ses 3 premiers buts en tant que joueur pro. L’été suivant, il est directement transféré chez les Rouches, il y restera 6 ans de 1990 à 1996 pour 165 matchs et 52 buts. Après des passages du côté du Genoa et de Schalke 04, l’attaquant revient à Sclessin en 2000. Il jouera 100 parties supplémentaires et inscrira 36 buts jusqu’en 2003.

Edmílson Brésilien d’origine, Edmílson rejoint le RFC Seraing en 1991. L’ailier gauche connaît alors avec les Liégeois la promotion vers la division 1. C’est la seconde fois à l’époque que les Métallos jouent au sein de l’élite du football belge. En 1994, ils terminent troisièmes du championnat et disputent la Coupe UEFA. Edmílson fait alors partie du trio offensif brésilien avec Isaias et Wamberto. Ils sont reconnus pour proposer un « football champagne ». Il terminera d’ailleurs la saison 93-94 avec un joli score de 15 réalisations. Si le club arrive à se maintenir lors de l’exercice 95-96, sa situation financière provoque son absorption par le Standard de Liège, de nombreux joueurs dont Edmílson, passent ainsi chez les Rouches. Un passage plus compliqué, en deux ans, il n’a jamais réellement trouvé sa place surtout après le transfert des frères Mpenza lors de l’été 1997. Il sera prêté à Limassol avant de revenir en Belgique à Ostende. Quelques années plus tard, son fils, Edmilson Jr, fera les beaux jours du Standard. Wamberto L’attaquant brésilien entame sa carrière de footballeur professionnel en 1991 à Seraing. Il évoluera chez les rouges et noir jusqu’en 1996 et la fameuse absorption du club par son voisin. Durant cinq saisons, il jouera 86 rencontres et fera trembler les filets à 13 reprises. À Sclessin, il portera la vareuse 53 fois pour 10 buts marqués. Après un passage remarqué du côté de l’Ajax Amsterdam, il revient au Standard en 2004. Il y jouera pour deux nouvelles années, mais ne marquera qu’un seul petit but en 28 matchs.