Jack Kerouac, le clochard céleste, aurait eu 100 ans

Le 12 mars 1922, Jean-Louis Lebris de Kérouac voyait le jour à Lowell, Massachusetts, dans une famille d’immigrés canadiens français. Trente-cinq ans plus tard, pour le meilleur et pour le pire, une « échappée routière », On the road (Sur la route), le rendra mondialement célèbre sous le nom de Jack Kerouac.

Que reste-t-il de cet écrivain dit « culte » plus d’un demi-siècle après sa disparition ? Nous avons interrogé Jean-Christophe Cloutier, professeur de littérature anglaise à l’University of Pensylvania et coordinateur de La vie est d’hommage (les éditions du Boréal, 2016), un recueil de textes inédits de Kerouac en français.