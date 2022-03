Distribution: la Flandre veut réduire de 15.000 tonnes la quantité d'emballages jetables

Le Green Deal est une initiative de plusieurs organisations, dont l'office flamand des déchets (OVAM), la Fédération de l'industrie alimentaire belge (Fevia) et Comeos, la fédération des commerces et des services. Avec tous les participants au projet, elles souhaitent stimuler la prévention et la réutilisation des emballages dans le secteur de la distribution au cours des trois prochaines années. Cela concerne, par exemple, les alternatives aux flacons de produits de soins, ou les boîtes en plastique et en carton qui ne sont utilisées qu'une seule fois.

En effet, de plus en plus d'emballages à usage unique arrivent sur le marché. Au cours des dix dernières années, la quantité d'emballages ménagers jetables a d'ailleurs augmenté de 10%. Le poids total des emballages de consommation à usage unique en Belgique en 2019 a été estimé à plus de 900.000 tonnes par an.