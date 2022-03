Invasion de l'Ukraine - Nestlé arrête l'importation de Nespresso en Russie

"Nous avons suspendu les importations de nos produits non-essentiels en Russie, par exemple le Nespresso", lit-on sur le site Internet de l'entreprise. De l'eau San Pellegrino ne sera plus envoyée vers la Russie non plus.

Environ 90% des produits vendus par Nestlé en Russie sont fabriqués localement. Les exportations du pays sont principalement destinées à des pays tels que l'Azerbaïdjan, la Biélorussie et le Kazakhstan. Nestlé emploie plus de 7.000 employés et compte six usines dans le pays.