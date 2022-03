Invasion de l'Ukraine - Les grandes banques s'attendent à un impact de la guerre en Ukraine sur l'économie belge

Il a toutefois souligné que l'économie belge est "résiliente" et que la crise devrait être "gérable". Si les prix de l'énergie restent élevés, cela affectera la confiance et réduira le pouvoir d'achat des familles et la rentabilité des entreprises.

KBC a également publié vendredi de nouvelles prévisions économiques, dans lesquelles l'invasion russe de l'Ukraine occupe une place importante. La banque a ainsi abaissé les prévisions de croissance pour la zone euro à 2,7% cette année (au lieu de 3,5%) et à 2,1% en 2023. Les prévisions d'inflation ont été relevées à 5,5% en moyenne cette année et à 2,3% l'année prochaine, en raison de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.