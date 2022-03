Guerre en Ukraine: les Moscovites confrontés aux premiers méfaits des sanctions occidentales

Dans les rues de Moscou, Katia et Piotr ont commencé à sentir les méfaits du « déluge » des sanctions occidentales contre Moscou. « Certes pas de grosses conséquences pour le moment. Mais, à la banque, je ne peux plus retirer de devises étrangères. En prévision des pénuries de médicaments importés, je vais dans les pharmacies pour faire des réserves », raconte Katia, la trentaine active, employée dans une société privée. Piotr, la quarantaine pareillement dynamique, fonctionnaire dans un institut public, a lui aussi la mine des mauvais jours. « L’inflation, on commence à la sentir presque partout, du prix du pain à celui des biens électroniques. Mais la colère est plus générale, politique et économique. Il nous faut être patient… », ironise-t-il.