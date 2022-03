Nouvelle désillusion du PSG en Ligue des champions: «L’argent, pas suffisant dans la construction d’un club» Dans « En attendant le match », le talk foot de Sudinfo et Le Soir, nos experts sont revenus sur la nouvelle désillusion du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, éliminé de la compétition en huitièmes de finale face au Real Madrid.

Par Colin Bellot Publié le 11/03/2022 à 16:29 Temps de lecture: 4 min

L’impression de vivre les mêmes scènes chaque année. L’adversaire est différent, le scénario aussi, mais la conclusion est toujours pareille : le Paris Saint-Germain craque littéralement sous la pression et perd un match qu’il ne doit pas perdre. Cette saison ne déroge pas à la règle, face au Real Madrid de Karim Benzema, les Parisiens se sont à nouveau écroulés au Santiago Bernabeu, alors qu’ils ont dominé leur adversaire madrilène pendant 150 minutes. Pour Christine Schréder, journaliste à VOO Sport World, la situation est préoccupante. « Ça devient assez inquiétant de voir que même les grands managers se succèdent, au-delà même d’un effectif de qualité, et qu’ils n’y arrivent pas tout simplement. L’effectif est un ensemble d’individualités plus qu’un collectif ». Cet effectif rempli de stars, justement, semble bien difficile à gérer. « On peut penser de l’extérieur, qu’en effet, c’est très compliqué de gérer les joueurs. On a l’impression que, quand ils arrivent à Paris, ils rentrent dans un phénomène de starisation, dans une ville lumière, ou à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que le joueur est plus important que l’institution. Je pense que c’est l’erreur principale qui est commise depuis quelque temps », ajoute Jean-François Remy.

L’argent ne fait pas le bonheur Arrivé en 2011, les Qataris ont dépensé énormément d’argent lors de la dernière décennie pour tenter d’amener le PSG au sommet européen. Neymar pour 222 millions, Mbappé pour 180, l’équipe dirigée par Nasser al-Khelaïfi s’est donné les moyens de réussir, mais ça ne suffit pas. « On sait depuis longtemps que dans la vie comme dans le football, l’argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue, mais il n’est pas suffisant dans la construction d’un club », poursuit Jean-François. Les autres problèmes majeurs du PSG sont la pression et la capacité physique de l’équipe. Dès que les éléments tournent en défaveur des Parisiens, ils se décomposent et disparaissent totalement du terrain comme l’explique le rédacteur en chef à Voo Sport World. « Après une heure de jeu, au moment de l’erreur du gardien, on sent que l’équipe va se déliter complètement, des joueurs vont disparaître de la circulation, on entend quasiment plus leurs noms jusqu’à la fin du match. »