«Nous, directeurs d’école, ne sommes pas des juges d’instruction»

Etienne Baffrey, directeur de l’IAD, explique avoir mis en place plusieurs solutions pour les étudiants et étudiantes depuis le mémoire d’Anna Baillij.

En 2019 déjà, le cycle Pouvoirs et Dérives, organisé par la Bellone, se penchait sur la question des abus dans les écoles supérieures artistiques, actant des problématiques récurrentes dans toutes les écoles du territoire, en théâtre comme en cirque. Pour comprendre ce qui a, depuis, été mis en place pour garantir plus de prévention dans ces écoles, nous avons interrogé Etienne Baffrey, directeur de l’IAD, à Louvain-la-Neuve, là où Anna Baillij a étudié et composé le mémoire décortiqué ci-contre. « Qu’une étudiante puisse aborder ce sujet dans son mémoire, par ailleurs très bien noté, prouve qu’il y a une liberté de parole dans notre école », affirme d’emblée le directeur, qui précise néanmoins n’avoir pas lu ledit mémoire.