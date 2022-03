L’ancien prof: «Reconnaître la mainmise d’un certain patriarcat»

Comédien, metteur en scène et ancien professeur de l’IAD, Itsik Elbaz a accepté de nous livrer son analyse des dysfonctionnements dans les écoles de théâtre.

Premier problème : le manque de formation pédagogique. « Les praticiens sont approchés dans un objectif de transfert d’expérience, mais ce ne sont pas des pédagogues », regrette l’artiste. « Les méthodes sont du ressort de chaque professeur, selon son caractère. » Un fonctionnement hérité, selon lui, d’un système d’un autre temps : « Au départ, c’était une plateforme de rencontre professionnelle entre des étudiants et des intervenants aux sensibilités artistiques différentes. En gros, on démarrait sa carrière à l’école, ce qui correspondait au marché du théâtre. Le problème, c’est que ce marché a changé. Tu ne peux plus rester derrière ton téléphone en attendant qu’on t’appelle. Aujourd’hui, beaucoup d’étudiants sortent sans avoir accès à ces tremplins professionnels. Les jeunes compagnies forment des collectifs parce que c’est la seule façon d’exister.