Paris-Nice: le Français Mathieu Burgaudeau résiste au retour du peloton et s’impose à l’arraché, Wout Van Aert 3e Le Français a résisté in extremis au retour du peloton pour décrocher sa première victoire chez les professionnels.

AFP

Par Belga Publié le 11/03/2022 à 16:43 Temps de lecture: 2 min

Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) a remporté la 6e étape de Paris-Nice (WorldTour) après un joli effort en solitaire. Après 213,6 kilomètres et cinq difficultés répertoriées entre Courthézon et Aubagne, le Français a résisté in extremis au retour du peloton pour décrocher sa première victoire chez les professionnels. Le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et Wout van Aert (Jumbo-Visma) ont complété le podium du jour. Maillot jaune de leader depuis jeudi, le Slovène Primoz Roglic a conservé les commandes du général. Le Français de 23 ans a profité de la dernière bosse du jour pour tenter sa chance. Jetant toutes ses forces dans la bagarre, le Vendéen de l’équipe vendéenne TotalEnergies a franchi la ligne avec une marge ténue sur une meute lancée à sa poursuite.

En début de course, le peloton, réduit à seulement 115 unités après 39 défections, a vu un groupe de cinq coureurs prendre la poudre d’escampette après 7,5 km. Parti en chasse patate, Sébastien Grignard (Lotto Soudal) a fait l’effort pour rejoindre les Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ), maillot à pois, et Victor Koretzky (B&B-KTM), le Kazakh Yevgeniy Fedorov (Astana-Qazaqstan), le Suisse Johan Jacobs (Movistar) et le Néerlandais Julius Van den Berg (EF Education-Easypost). Le Belge a été le premier à lâcher prise, dans le Col de Pas de la Couelle, avant-dernière difficulté de la journée. Jacobs, Koretzky et Matthew Holmes (Lotto Soudal), revenu de derrière, ont finalement été repris à moins de 30 km de l’arrivée, dans la descente du Col de l’Espigoulier.