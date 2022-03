Après son absence polémique contre Manchester City, Ronaldo est de retour avec Manchester United pour affronter Tottenham

Ronaldo avait manqué le derby contre Manchester City dimanche dernier à cause d’une blessure à la hanche.

Manchester United pourra de nouveau compter sur Cristian Ronaldo pour affronter Tottenham samedi en championnat. Le Portugais a repris l’entraînement jeudi. «Il s’est bien entraîné et il est prêt pour le match contre Tottenham», a assuré Ralf Rangnick, l’entraîneur des Red Devils vendredi en conférence de presse.

Ronaldo, 37 ans, avait manqué le derby contre Manchester City dimanche dernier (défaite 4-1) à cause d’une blessure à la hanche. Les Red Devils récupèrent aussi Edinson Cavani (aine) et Raphaël Varane (covid). Luke Shaw (covid) et Scott McTominay (mollet) sont eux toujours absents.