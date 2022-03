Invasion de l'Ukraine - Maersk envisage de céder ses intérêts dans les ports russes

Global Ports, le plus grand opérateur de terminaux à conteneurs de Russie, en possède cinq dans la région de Saint-Pétersbourg. L'entreprise en dispose également d'un près de Vostochny, dans l'est du pays. Maersk n'a pas précisé si un acheteur a déjà été trouvé. Global Ports Investments est cotée à la bourse de Londres.

Cette cession prévue est une nouvelle mesure que Maersk a prise depuis la guerre en Ukraine. Auparavant, la compagnie maritime avait cessé de transporter des marchandises entre l'Europe et l'Asie sur les chemins de fer russes. Elle a également suspendu la quasi-totalité de ses services d'expédition vers la Russie et indiqué qu'elle ne fournirait plus aucun produit au Bélarus, à l'exception de la nourriture, des médicaments et des biens humanitaires.