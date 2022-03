BNP Paribas Fortis va recruter 2.000 personnes en 4 ans

Après des années de décrue, l’emploi va reprendre du poil de la bête chez BNP Paribas Fortis. La banque, qui se porte on ne peut mieux avec un résultat net consolidé de 2,6 milliards d’euros, en forte hausse qui plus est, l’a annoncé en marge de la présentation de ses résultats : quelque 2.000 personnes (exprimées en ETP, équivalents temps plein) vont la rejoindre d’ici 4 ans, selon un rythme moyen de 500 recrutements par an.

Qu’est-ce qui explique ce revirement, alors que les effectifs n’avaient cessé de chuter ces dernières années, passant de 14.500 personnes en 2014 à 11.000 personnes en 2021 ? « Il y a eu un impact important de la digitalisation, des modifications de comportement des clients, et l’emploi a souffert dans les agences », commente Sandra Wilikens, directrice des ressources humaines (DRH) de la première banque du pays (filiale du groupe français BNP Paribas, pour rappel). « Mais c’est derrière nous désormais. »