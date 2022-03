Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine de justesse et de peu sous les 3.900 points

Ageas (42,18) et GBL (90,04) suivaient avec des mieux de 1,93% et 1,81%, AB InBev (51,62) et KBC (60,52) progressant de 1,63% et 1,10%, Elia (132,30) de 1,61%.

Dix-huit éléments du BEL 20 étaient en hausse alors que Aperam (42,49) chutait de 2,50% en compagnie de Proximus (16,98) qui cédait 0,50% ; les hausses étant emmenées par Sofina (350,00) et Cofinimmo (123,10) avec des gains de 2,34% et 2,07%.

Melexis (76,55) et Umicore (36,67) remontaient de 0,99% et 0,66%, Solvay (90,20) et UCB (97,18) de 1,39% et 1,36%, arGEN-X (255,60) et Galapagos (55,25) de 1,51% et 1,75%.

Telenet (30,50) valait 0,99% de plus que la veille, Orange Belgium (19,04) et Bpost (5,98) récupérant par ailleurs 2,92% et 1,18%.

Brederode (126,60) et Immobel (72,00) progressaient de 7,1% et 2,7% après résultats, Jensen (29,00) s'envolant de même de 12,4% tandis que Van de Velde (36,30) et Cenergy (3,70) gagnaient 3,7% et 10,3%, Ontex (6,94) et Deceuninck (2,70) progressant de 6,4% et 3,8% alors que Qrf (10,80) et Euronav (9,83) reculaient de 2,7% et 5%.

Kinepolis (56,90) et Roularta (19,20) étaient positives de 2,4% et 2,7%, Barco (19,40) gagnant 2,8% tandis que Azelis (18,62) rebondissait de 9,5%.

DMS Imaging (0,16) plongeait enfin de 8,3% alors que Bone Therapeutics (0,39) et Advicenne (5,68) bondissaient de 7,4% et 5,4%, Nyxoah (17,20) et Biocartis (1,93) s'appréciant de 3% et 2,1%.