Le nom que choisiraient les députés

Nous avons demandé aux 20 députés fédéraux, wallons et bruxellois le nom qu’ils souhaiteraient pour leur nouveau mouvement. L’humanisme cher au CDH reste une valeur sûre. Mais aussi le côté « positif », « rassembleur » et « universaliste ».

Le secret est extraordinairement bien gardé ! Seules cinq ou six personnes sont au courant. » Si le président a largement consulté sur le fond, la forme, elle, reste bien de son apanage (et de sa garde rapprochée). Le nouveau nom et la nouvelle « identité visuelle » doivent constituer « la » surprise du jour, ce samedi. Ni le bureau politique, ni le comité directeur, ni les députés n’ont été mis dans la confidence. Histoire d’éviter une fuite, comme en 2002, la veille du lancement du CDH sur les cendres du PSC…

Tous les militants ont toutefois pu proposer un nom. Parmi les dizaines de propositions envoyées, 25 ont ensuite été retenues. Puis quelques-unes, la présidence travaillant in fine avec des boîtes de com. Et une chose est acquise : le nom du nouveau mouvement – ne dites plus « parti » dès ce 12 mars – ne sera pas un acronyme ou un sigle, mais un mot. C’est tendance, dit-on. Voyez le FDF devenu Défi ou le SP.A devenu Vooruit récemment.