Bart Swings: «Le chemin a été long, mais il en valait la peine!»

Ce week-end, en présence de ses proches, Bart Swings mettra un terme à la plus belle saison de sa carrière à l’occasion des finales de la Coupe du monde, à Heerenveen, dans la patinoire Thialf. « Après deux années sans public, ce sera une belle fête », dit le Louvaniste, qui devrait patiner sur 5.000 m samedi et dans la mass start dimanche, aux Pays-Bas. « A côté des compétitions, il y aura aussi les adieux, devant leur public, d’Ireen Wüst et de Sven Kramer (respectivement 13 et 9 fois médaillés olympiques, NDLR), qui promettent d’être émouvants. »