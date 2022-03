Paul Gheysens, grand maître de l’échiquier anversois au tempérament de feu

Pour Paul Gheysens (68 ans), en dépit de son rêve fou de dominer un jour le football belge avec le Matricule 1, le ballon rond ne remplacera jamais l’argent et les affaires. Si les médias et les analystes de la Pro League sont restés bloqués sur sa descente aussi musclée que déplacée dans le vestiaire du Great Old, dimanche dernier à la mi-temps du derby anversois, le président de l’Antwerp est très rapidement passé à autre chose en début de semaine. Alors que l’entraîneur Brian Priske s’efforçait d’afficher son plus beau sourire et d’oublier les échanges surréalistes de la veille, Gheysens était déjà à Varsovie dans le cadre d’une vente d’un gratte-ciel à Google pour la modique somme de quelque 583 millions. Une nouvelle performance de la part du businessman flamand, sa société Ghelamco signant pour l’occasion une transaction européenne record sur le marché des bureaux.