La fonderie Vulcast, à Messancy, en faillite, 85 emplois y sont menacés (2)

Willy Borsus souhaite, de son côté, que "tout soit fait pour relancer l'activité et préserver un maximum d'emplois". Il précise avoir mobilisé la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne, et l'Agence wallonne aux exportations et aux investissements étrangers (Awex) afin de trouver un repreneur potentiel.

Des contacts sont pris avec les différentes parties prenantes avec comme priorité d'assurer un avenir aux 85 travailleurs de l'entreprise, ajoute le ministre.

Les activités sur le site sont désormais très réduites et ne se poursuivent que pour certains produits spécifiques déjà commandés et produits et sur lesquels quelques opérations doivent encore être réalisées, ce qui nécessite la présence de quelques travailleurs, explique le responsable de la CSC Metea. Il assure que les organisations syndicales se battront pour mettre en avant le savoir-faire des travailleurs et pour que leurs droits soient respectés.