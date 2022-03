Polar: quand on s’appelle Peter Punk, le pays des merveilles réserve bien des surprises… et pas que des bonnes

On a beau courir, tenter d’oublier, faire de nouvelles conneries, on ne parvient jamais à échapper totalement à son passé. Pour Desmund Sasse, c’est une évidence. Après quelque temps passé en prison suite à une embrouille où il s’est mis à dos un gros bonnet local, il retrouve enfin la liberté, bien décidé à se ranger. Quelques minutes plus tard, il voit une bagnole piler devant lui et déverser quatre flics qui l’emmènent illico en garde à vue. Il a beau faire l’étonné – et pour une fois, il l’est vraiment – le lieutenant Monigote est persuadé de sa participation au meurtre d’un homme politique local bien sous tout rapport (comprenez magouilleur et pourri jusqu’à la moelle). Mais comment aurait-il pu participer à l’assassinat de cet homme alors qu’il était en prison ? Ce n’est pas ce qui dérange Monigote, persuadé que Desmund était en contact avec celui qui a perpétré le crime et était donc complice, voire commanditaire… Dur, dur, d’échapper à sa mauvaise réputation.