Le vrai ou faux: enseignant remplaçant, un statut précaire?

Estelle* est institutrice maternelle depuis dix ans et pourtant, dit-elle, « je ne suis nulle part dans ma carrière ». Sortie des études en 2011, elle a enchaîné des dizaines de remplacements sur des périodes allant de quelques jours à plusieurs mois dans le meilleur des cas. « J’accepte vraiment tout », affirme cette jeune maman de 34 ans. « A la fois dans le libre et dans le communal, bien que ce ne soit pas avantageux pour l’accumulation des jours d’ancienneté (pour être nommés comme temporaire et ensuite à titre définitif, les enseignants doivent accumuler un capital d’heures au sein d’un même pouvoir organisateur, NDLR). »