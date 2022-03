Georges Mikautadze: «On doit lâcher les chevaux!»

Georges Mikautadze, vous avez une histoire particulière face au Standard. La saison dernière, en Coupe, vous manquez un penalty, tandis que lors du présent exercice, vous fêtiez votre retour au Pairay…

Peut-être, mais le derby que je veux le plus gagner, c’est celui de dimanche. Depuis que je suis arrivé en région liégeoise, je passe devant le stade de Sclessin et je me dis : ‘Ah le jour où je jouerai là-bas…’ Je sais qu’il y règne une grosse ambiance et j’aime ça ! Je me souviens des OL-Saint-Etienne que j’allais voir dans les tribunes, c’était électrique. J’adore, cela me donne de l’adrénaline.

Savez-vous que Seraing n’a jamais battu le Standard ?