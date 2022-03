Sergio Gomez: «Anderlecht, c’est le Real pour l’histoire, le Barça pour le style»

Formé au FC Barcelone et passé par le Borussia Dortmund, Sergio Gomez (21 ans) n’a pas eu peur d’atterrir en Belgique pour définitivement lancer sa carrière professionnelle. Pari réussi pour l’actuel meilleur donneur d’assists d’Anderlecht.

En poursuivant sur sa lancée (6 buts et 14 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues), il pourrait bien devenir le transfert sortant le plus rentable des joueurs n’ayant pas été formés à Anderlecht. À l’été 2015, Newcastle avait déposé 18 millions pour Aleksandar Mitrovic. Sergio Gomez pourrait bien battre ce record. L’Espagnol, formé à Barcelone et passé par Dortmund, est sans conteste la meilleure pioche du mercato estival anderlechtois. Formé comme milieu de terrain à la « Iniesta », Gomez a été pris pour arpenter le flanc gauche. Avec réussite tant il est important dans le dispositif de Vincent Kompany. Choix judicieux, il est en également question pour le joueur lui-même. À 21 ans, l’international espoir espagnol sait qu’il a pris la bonne décision en débarquant en Belgique. Un pays où il espère finir la saison comme il l’a commencée : en beauté. Pour ce faire, après s’être qualifié pour la finale de la Coupe, Anderlecht doit valider son billet pour les Playoffs 1.