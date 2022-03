Raskin est entré dans une nouvelle dimension: «Il me fait un peu penser à Conceiçao»

Avec une moyenne de 85,9 % de temps de jeu, montée à 93,3 % sous la direction sportive de Luka Elsner, Nicolas Raskin devrait, à l’issue du derby dominical face au RFC Seraing, détrôner Arnaud Bodart pour devenir le joueur du Standard le plus utilisé depuis l’ouverture du championnat. C’est bien davantage qu’une simple statistique : au cœur d’une saison pourrie, le médian liégeois aura réussi à attirer les regards. C’est plus vrai encore depuis la reprise de janvier. Si le Genoa et Fulham étaient venus aux nouvelles, Raskin avait décidé de remettre à plus tard son départ de Sclessin. « Un de mes souhaits, c’est de rester, de terminer la saison avec le Standard, de faire quelque chose de bien et puis on verra », disait-il alors. « Quelque part, on a tous contribué à amener l’équipe là où elle est aujourd’hui et je n’ai pas envie de fuir la situation ».