Tirreno-Adriatico: Remco Evenepoel ne renonce pas à son projet

Le Belge a tenté de mener la vie dure à Pogacar avant d’être arrêté par un fléchage insuffisant vers Fermo. Non seulement, il défend sa deuxième place mais il rêve encore de la première dans un défi haletant, ce samedi : l’étape-reine.

« Les cadors nous laissent des miettes aujourd’hui, merci à eux ! » La remarque, nullement perfide, d’un collègue français face au mur de soleil qui aveuglait complètement la ligne d’arrivée de Fermo résumait, avec beaucoup de réalisme, ce vendredi entre deux mers et entre deux courses, Paris-Nice et Tirreno-Adriatico. Si l’actualité avait été moins anxiogène, l’expression de cessez-le-feu aurait été fort opportune pour évoquer les transitions autorisées par les ténors, favorables à l’expression de l’échappée et donc, à Fermo comme à Aubagne, souriantes pour un coureur français d’une équipe de deuxième division.