Sublimée par Undav et Teuma, l’Union prouve qu’elle a encore de la ressource

Privilège (?) de leader, voire de futur champion, l’Union a eu et aura encore l’occasion, vendredi prochain, de jouer 24 ou 48 heures avant ses concurrents directs dans la course au titre. Pour cette première mission d’éclaireurs, les Bruxellois se sont imposés avec autorité sur la pelouse d’OHL, l’une des cinq équipes qui avaient réussi à leur chiper les trois points jusqu’ici. Forcément revanchards tout en affichant une audace mesurée dans un premier temps, les protégés de Felice Mazzù ont une nouvelle fois démontré, au cours d’un match engagé mais correct, enjoué et spectaculaire à la fois, qu’ils avaient encore les ressources physiques et mentales pour espérer aller au bout de ce rêve complètement fou de s’inscrire encore un peu plus dans la belle Histoire – avec un h majuscule – du football belge.