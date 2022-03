La revue de l’actu de Michel Lecomte: Paris sans gènes

Au lendemain de l’élimination du PSG en Ligue des champions, les gens d’horizons très différents, que j’ai croisés posaient tous la même question : « T’as vu le match ? » Unanimes sur la soirée de Madrid : on ne fait pas une équipe avec une juxtaposition de stars. Du bon sens, une évidence ? Oui… sauf pour un président qatari milliardaire.

Éliminé, humilié, le PSG a perdu ce qui lui restait de crédit sur la scène internationale. À nouveau vautré dans sa suffisance puis rattrapé par ses peurs, il a perdu le fil de sa rencontre face à un Real plus que moyen, toujours sans Hazard, mais porté par Benzema, Modric et Courtois encore décisifs. Le PSG, c’est à la fois le désespoir de ses supporters, la risée de ses détracteurs (plus nombreux que les premiers), et une certaine incompréhension des observateurs. Un budget pharamineux, une « dream team » recrutée à prix d’or, un marketing mondial hors norme.