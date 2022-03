Le temps présent, temps de l’horreur

D’un côté, il y a le « temps » de Poutine, qui se permet tout, sans inhibition, sans temporisation, sans contradiction (à ce stade) : sa guerre et ses actes odieux avec des maternités bombardées, des femmes et leurs enfants tués et une situation humanitaire qui horrifie même les ONG. « La brutalité, l’intensité et la rapidité de cette guerre ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu depuis longtemps », déclarait ainsi ce vendredi Médecins sans frontières alors que l’Unicef estime de 2 à 3 sur 7,5 millions le nombre d’enfants en besoin d’aide urgente.

Et de l’autre, il y a le « temps » d’une Union européenne et de ses alliés qui ont déjà agi beaucoup plus vite, plus fort et plus à l’unisson que tout ce dont ils se croyaient capables – envoi d’armes aux Ukrainiens, sanctions bazooka, fermetures d’entreprises, déconnexion de banques russes de Swift –, mais qui aujourd’hui calent, sur l’immédiat en tout cas.