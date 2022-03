Le militant saoudien Raif Badawi est libre après 10 ans de prison

Le blogueur avait été condamné en Arabie saoudite pour « insulte à l’islam » à 10 ans de prison et 1.000 coups de fouet.

Une respiration, après 10 années d'apnée et d'horreur. Le militant et blogueur saoudien Raif Badawi a retrouvé l'air libre après un long emprisonnement en Arabie saoudite, a partagé son épouse Ensaf Haidar sur les réseaux sociaux.

Le crime de Raif Badawi : avoir créé un forum en ligne en Arabie saoudite. Celui qui est devenu un symbole de la liberté d'expression (et lauréat du prix Reporters sans frontières) se disait favorable à une vie publique sans influence religieuse dans le royaume. Le régime saoudien apprécie peu la liberté d'expression et la justice l'avait condamné pour « insulte à l'islam ». Le blogueur avait été condamné à 10 années de prison ainsi que 1000 coups de fouet, sans plus pouvoir avoir d'activité journalistique. Il devait également s'acquitter d'une amende d'un million de riyals.