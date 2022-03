Tennis: Murray entre dans le «club des 700» grâce à sa victoire au premier tour à l’Indian Wells

L’Ecossais, 88e mondial, est encore loin de son meilleur niveau, qui l’avait vu remporter trois tournois du Grand Chelem (deux Wimbledon et un US Open). Peut-être ne le retrouvera-t-il jamais à 34 ans, car après une grave blessure à la hanche subie en 2017, qui a nécessité deux interventions chirurgicales, sa tentative de come-back entamée en 2019 semble vaine.

« Atteindre ce nombre de 700 victoires est un très, très grand accomplissement. Cela n’a pas été facile d’y arriver », a-t-il dit, rappelant qu’il avait atteint la barre des 600 victoires en 2016 : « cinq ans et demi pour remporter les cent suivantes, ça a pris du temps ».

« Je regarde ce genre de choses maintenant », a-t-il ajouté à propos des statistiques en carrière. « Cela me motive et m’encourage à essayer d’aller plus haut et de gagner plus de matches. Quand vous regardez les joueurs qui l’ont fait, ils sont certainement les meilleurs joueurs des 30 ou 40 dernières années. C’est bien d’être parmi eux ».

Le voilà en effet dans le club des 700, aux côtés des trois géants actuels du tennis mondial, mais loin d’eux aussi : Roger Federer (1.251 victoires), Rafael Nadal (1.043) et Novak Djokovic (991).