Mbappé devrait signer au Real la semaine prochaine, selon la presse espagnole

C’est la bombe du jour en Espagne ! Selon les informations du quotidien Marca, qui y consacre sa Une ce samedi, le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé serait sur le point de se terminer. À en croire le journal madrilène, le Real pourrait boucler la signature du champion du monde de 23 ans dès la semaine prochaine. Les négociations entre les deux parties se seraient intensifiées ces derniers jours et le club merengue aurait pour objectif de boucler ce dossier avant vendredi prochain.

Le tout en lui offrant une prime à la signature comprise entre 60 et 80 millions d’euros, et un salaire annuel net à hauteur de 25 millions d’euros. Le Real parviendrait donc à bouler l’arrivée de son principal objectif depuis maintenant plus d’un an en profitant des soucis internes que le club parisien connaît ces derniers jours.