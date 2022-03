Standard: vendredi matin, tout a basculé au profit de 777 Partners

Les Américains ont mis entre 50 et 60 millions pour racheter les parts de Bruno Venanzi, recapitaliser le club et racheter la totalité de l’Immobilière du Standard de Liège.

Quand il s’agit de la revente du Standard de Liège, on n’est jamais à l’abri d’une surprise. Surtout tant que tous les papiers ne sont pas signés. En 2011, alors que les Néerlandais de Value 8 étaient encore dans les bureaux de Sclessin pour étudier l’état des finances du club, Roland Duchâtelet, en toute discrétion, s’était emparé du dossier pour finaliser la transaction en moins de quinze jours. Pour quatre ans plus tard, revendre définitivement le club à Bruno Venanzi arrivé sur la pointe des pieds quelques mois plus tôt dans un rôle honorifique de vice-président.