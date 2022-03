Le stade d’un club de D1 ukrainienne complètement détruit par l’armée russe

La guerre en Ukraine fait énormément de dégâts dans tout le pays. Et bien entendu, les clubs de football n’en sont pas épargnés. Le club de Desna Tchernihiv en a fait les frais… Évoluant en première division, le club a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir été victime d’un intense bombardement russe dans la nuit de jeudi à vendredi. Le stade a été la cible de plusieurs missiles, qui ont réduit en poussière les tribunes et endommagé une grande partie de la pelouse et des installations.

Heureusement, le club a assuré qu’aucune victime n’était à déplorer. Une solution doit maintenant être trouvée pour reconstruire le site. Un peu comme l’ensemble du pays…