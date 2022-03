D1A: le SC Charleroi accroche Malines et garde un pied dans le Top 8

Le Sporting de Charleroi repart avec un point de son déplacement à Malines ce samedi après un partage 2-2 lors de la 31e journée de D1A.

La rencontre avait mal débuté pour les Zèbres, avec deux buts encaissés dans le premier quart d’heure. En deuxième mi-temps, les hommes d’Edward Still ont montré un visage plus offensif et ça a payé. Andreou a réduit l’écart à la 50e, tandis que Bayo a égalisé sur un penalty, qu’il a dû tirer deux fois.