Le CDH change de nom: voici «Les Engagés»

En 2019, la déroute avait été sévère pour le successeur du PSC (Parti social-chrétien), devenu seulement la 5e force francophone dans le paysage politique (5 sièges à la Chambre, 10 en Wallonie, 5 à Bruxelles).

« Il fera beau demain »

Sous l’intitulé « Il fera beau demain », le centre démocrate humaniste avait dès lors entamé, en janvier 2020, un vaste exercice de refondation. Qui a réuni plus largement que les encartés, deux fois plus de personnes ayant participé à la réflexion que le nombre de membres du CDH. Maxime Prévot l’a dit ainsi aux siens : « Nous allons tenter ensemble un nouveau chemin. Plus libre. Plus juste. Un chemin innovant, peut-être risqué, certainement audacieux, mais sincère, inédit. Un chemin que nous serons les premiers à tracer. C’est la route de la régénération. » Car, ajoute-t-il, « l’indignation ne suffit plus, il faut une vision et de l’action ». Voilà pourquoi « nous voulons fonder un nouveau mouvement politique, mais c’est bien plus que cela. C’est un moment historique pour nous tous. Le moment de se lever pour un nouveau modèle de société. » Et ce, à travers six régénérations de la société (lire nos éditions de ce samedi), qui fondent le nouveau manifeste centriste – à ce stade encore à l’état de projet, amendable lors de débats ces deux prochains mois, avant approbation définitive le 14 mai.