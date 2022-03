Le CDH n’est plus. Voici «Les Engagés»

Maxime Prévot et son staff, les parlementaires et les militants le savent bien : en sabordant le CDH au profit d’un « nouveau mouvement politique et citoyen », en rupture sur plus d’un thème avec les anciennes positions du parti, ils prennent un risque. Un gros risque. Celui que la sauce ne prenne pas. Que les électeurs, demain, ne les suivent pas.

Mais les centristes francophones avaient-ils le choix ? Les élections de mai 2019 ont constitué un échec historique pour leur formation. Alors le président s’est forgé une conviction : s’adapter aux défis d’aujourd’hui et de demain, ou mourir.