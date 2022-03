Les Zèbres prennent un très bon point au caractère

Malmené d’entrée de jeu par Malines, le Sporting de Charleroi a réussi à très bien réagir après la pause et a finalement partagé derrière les casernes grâce à des buts de Stelios Andreou et Vakoun Bayo, en deux temps, sur penalty.

Les Carolos aiment décidément se faire peur en province d’Anvers. Deux semaines après avoir été mené 2-1 chez la lanterne rouge du Beerschot avant d’arracher le succès, le Sporting de Charleroi a cette fois remonté un déficit de deux buts à Malines, mais sans parvenir à l’emporter. Toutefois, compte tenu de l’entame du match catastrophique des Zèbres sur le plan du score, ce partage obtenu à Malines grâce à des réalisations de Stelios Andreou, suite à un corner, puis de Vakoun Bayo, sur penalty, est un excellent résultat. «On encaisse trop sur phases arrêtées cette saison», pestait Rob Schoofs après la partie.

Pour ce match à Malines, Edward Still était finalement privé de Jules Van Cleemput, dont la blessure au pied s’est réveillée ce vendredi. L’ancien… Malinois était donc remplacé par Stelios Andreou au poste de central droit. Pour le reste, le onze était celui attendu, avec les retours de Vakoun Bayo et Hervé Koffi au coup d’envoi, au détriment de Youssouph Badji et Bingourou Kamara.