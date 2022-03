Moins de deux mois après son grave accident, Egan Bernal est remonté sur un vélo (photo)

Le message est accompagné d’une photo le montrant souriant avec son maillot de l’équipe Ineos sur un vélo installé sur un dispositif d’entraînement, à l’intérieur.

Faisant le V de la victoire, Bernal indique dans le texte que « tant que la foi existe, tout est possible et quand tu veux vraiment quelque chose tout en vaut vraiment la peine ».

Le 18 février, il avait déjà publié sur Instagram une vidéo où on le voyait pédaler, sur un vélo statique d’appartement et pas sur une vraie bicyclette, et taper deux fois dans un ballon de football.